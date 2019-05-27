Букмекеры назвали вероятность отстранения «Манчестер Сити» от ЛЧ-2019/20

Согласно котировкам аналитиков, «Манчестер Сити» сохранит право на участие в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне-2019/20, несмотря на слухи о возможном отстранении от турнира.
«Горожан» подозревают в недостоверных сведениях, которые клуб предоставил в ходе расследования в 2014 году. Предполагается, что клуб завысил данные о спонсорских доходах, чтобы его бюджет соответствовал нормам финансового фэйр-плей.
Поставить на то, что УЕФА исключит «Манчестер Сити» из розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2019/20, можно за 9.00 (вероятность 10,5%). Обратный вариант эксперты оценили коэффициентом 1.06 (89,5%). Таким образом, эксперты практически не сомневаются в отсутствии столь строгих санкций по отношению к чемпиону Англии.
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