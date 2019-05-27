«Химки» — УНИКС: прогноз Владимира Гомельского на матч Единой лиги ВТБ

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на третий матч серии плей-офф Единой лиги ВТБ «Химки» – УНИКС. Встреча начнётся в 20:00 мск сегодня, 27 мая.



Ставка: меньше 168 очков в матче за 1.77.



«Это третий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. В Казани команды разделили победы. 22 мая победил УНИКС — 96:91. 24 мая победили «Химки» — 103:98. В регулярном сезоне схожая картина. Команды обменялись домашними победами. 28 октября в Химках «Химки» победили — 78:65. 15 февраля в Казани победил УНИКС — 73:58.



Тренер «Химок» Римас Куртинайтис начал игру 24 мая с Алексеем Шведом в качестве разыгрывающего. Швед не только набрал 25 очков, но и раздал 10 голевых передач. Вместе с ним в старте вышли: атакующий защитник Крокер (12 очков + 2 подбора + 5 передач), легкий форвард Тимма (10 + 4 + 1), мощный форвард Моня (3 + 2 + 5) и центровой Томас (13 + 5 + 0). Всего в матче «Химки» задействовали 9 игроков. Отлично выходили со скамейки Дженкинс (10 + 0 + 1), Зубков (14 + 3 + 2) и Микки (13 + 5 + 0). Общие статистические показатели команд в этом матче были приблизительно равными. Но «Химки» показали потрясающий процент реализации двуочковых бросков – 72% (32/22).



Тренер УНИКСа играл в 10 человек. Но начал Прифтис с двумя разыгрывающими: Понкрашовым (5 + 0 + 3) и Макколлумом (23 + 3 + 8). Не лучшим образом действовали сразу два игрока стартовой пятёрки: Локкетт (3 + 0 + 0) и Ндур (2 + 3 + 0). Зато Морган сыграл надежно (16 + 4 + 0). Отлично выходили со скамейки Смит (20 + 6 + 6) и Эджим (18 + 3 + 4). Не хватило сил на концовку, которую провели казанцы неуверенно.



Прогноз: победа «Химок» с преимуществом не более 8 очков. Тотал менее 187 очков», — сказал Гомельский.