Хачанов — Штебе: эксперты оценили шансы игроков в 1-м круге «Ролан Гаррос»

Сегодня, 28 мая, на «Ролан Гаррос»—2019 в матче 1-го круга сыграют 10-й сеяный россиянин Карен Хачанов и представитель Германии Седрик-Марсел Штебе. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.
Поставить на победу Хачанова в матче можно с коэффициентом 1.03. Это соответствует вероятности 90%. Сделать ставку на немецкого теннисиста можно за 9.10 (10%).
Вероятность того, что в матче будет как минимум 30 геймов, аналитики оценили коэффициентом 1.95. С коэффициентом 1.75 можно сделать ставку на то, что во встрече будет меньше 30 геймов.
По оценке экспертов, наиболее вероятный исход матча — победа российского теннисиста в трех сетах. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 1.40.
Победитель матча во 2-м круге сыграет с сильнейшей в противостоянии француза Грегуара Баррера и австралийца Мэттью Эбдена.
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