Cоболенко — Цибулкова: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1-го круга «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканала Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Арина Соболенко — Доминика Цибулкова в 1-м круге турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос», проходящего в Париже. Поединок состоится сегодня, 28 мая.



Ставка: как минимум 21 гейм в матче за 1.85.



«В женской части сетки просто огромное количество интересных встреч уже в первом круге. Соболенко — Цибулкова — одна из них.



У меня всё-таки есть ощущение, что Арина Соболенко к грунту в полной мере не может привыкнуть. Не совсем это её покрытие. Ей больше нравятся быстрые корты, где легче забить мяч. Со временем и такие игроки учатся играть на грунте. Петра Квитова, например, со временем прибавила, Плишкова тоже. У Соболенко пока нет заметных результатов на грунте. В Риме и Мадриде быстро вылетала. Только в Страсбурге прошла до полуфинала, но уступила Ястремской.



Цибулкова — боец. Она сейчас не в лучшей форме. Но неплохо Доминика выглядела в матче с Наоми Осакой в Риме. Там японке очень сильно помогала подача. Просто прекрасно она подавала, кучу эйсов сделала. А вот в розыгрышах Цибулкова в основном не уступала.



И здесь, как мне кажется, должна завязаться борьба. Не думаю, что удастся легко победить Соболенко. Ну и Доминике вряд ли будет легко брать мощную подачу соперницы. Если и выиграет, то в борьбе. Минимум два плотных сета будет», — сказала Чакветадзе.