Букмекеры оценили вероятность перехода Дениса Черышева в российский клуб
По мнению аналитиков, Денис Черышев продолжит карьеру в «Валенсии» или другой зарубежной команде. Если полузащитник «летучих мышей» перейдёт в российский клуб с учётом аренды до 2020 года, то сыграет ставка за 6.80 (вероятность 13,6%). Обратный вариант эксперты оценили коэффициентом 1.07 (86,4%).
Черышев — воспитанник мадридского «Реала». В нынешнем сезоне Денис принял участие в 27 матчах в Примере, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. С «Валенсией» полузащитник сборной России завоевал свой первый трофей в Испании – Кубок Короля. Сейчас футболист восстанавливается после травмы колена.
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