«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: котировки на финал Лиги чемпионов — 2019

Сегодня, 1 июня, в финальном матче Лиги чемпионов в Мадриде встретятся английские клубы «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Начало матча — в 22:00 мск.



Поставить на победу команды Юргена Клоппа в основное время матча можно с коэффициентом 1.90. Это соответствует вероятности 51%. Шансы подопечных Маурисио Почеттино выиграть аналитики оценили коэффициентом 4.40 (22%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.65 (27%).



Сделать ставку на то, что «Ливерпуль» победит с учётом овертайма и серии пенальти, можно за 1.42 (68%). На «Тоттенхэм» можно сделать ставку за 2.85 (32%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.75. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 2.08. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.67. За 2.08 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт основного времени матча — 1:1 (коэффициент 6.50).



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