«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: ставки на счёт в матче финала Лиги чемпионов-2018/19
Сегодня, 1 июня, в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2018/19 сыграют английские клубы «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Начало встречи — в 22:00 мск.
Поставить на победу команды Юргена Клоппа в основное время матча можно с коэффициентом 1.90. Это соответствует вероятности 51%. Шансы подопечных Маурисио Почеттино выиграть аналитики оценили коэффициентом 4.40 (22%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.65 (27%).
По оценке экспертов, наиболее вероятный исход основного времени встречи — ничья 1:1 (коэффициент 6.50). Также, по мнению букмекеров, вероятен счёт 1:0 и 2:1 в пользу «Ливерпуля» (по 8.0).
Следом идёт успех «Ливерпуля» со счётом 2:0 (9.0), 3:1 (11.0), ничья 0:0 (12.0) и победа «Тоттенхэма» 1:0 (14.00).
Букмекеры назвали шансы Гарри Кейна сыграть в финальном матче Лиги чемпионов
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