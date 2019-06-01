«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: ставки и коэффициенты букмекеров на финал ЛЧ-2018/19

Сегодня, 1 июня, в финальном матче Лиги чемпионов в Мадриде встретятся английские клубы «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Начало матча — в 22:00 мск.



Поставить на победу команды Юргена Клоппа в основное время матча можно с коэффициентом 1.90. Это соответствует вероятности 51%. Шансы подопечных Маурисио Почеттино выиграть аналитики оценили коэффициентом 4.40 (22%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 3.65 (27%).



Сделать ставку на то, что «Ливерпуль» победит с учётом овертайма и серии пенальти, можно за 1.42 (68%). На «Тоттенхэм» можно сделать ставку за 2.85 (32%).



Поставить на то, что мерсисайдцы забьют можно за 1.15, а за 1.40 предлагается сделать ставку на гол «Тоттенхэма». Вероятность того, что поразить ворота удастся и тем, и другим, эксперты оценили коэффициентом 1.63.



Поставить на то, что в матче будет больше 1 мяча, можно за 1.23. Коэффициентом 1.8 букмекеры оценили вероятность того, что команды забьют минимум трижды. Шансы того, что в матче будет минимум 4 гола, аналитики оценили коэффициентом 2.80.



Поставить на пенальти в матче можно за 3.05. Сделать ставку на то, что победитель определится в серии одиннадцатиметровых, можно за 8.00.