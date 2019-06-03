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Эксперты назвали фаворитов Лиги наций УЕФА сезона-2018/19 перед полуфиналами

Эксперты назвали фаворитов Лиги наций УЕФА сезона-2018/19 перед полуфиналами
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Согласно котировкам букмекеров, главнй претендент на победу в Лице наций — сборная Португалии, которая примет финальный этап соревнования. Если действующие чемпионы Европы сумеют завоевать трофей, то сыграет ставка за 2.76, что составляет примерно 32% вероятности.

На итоговую победу англичан можно поставить за 2.89 (30%), а на Нидерланды — за 3.68 (24%). Явным аутсайдером аналитики считают Швейцарию. Если турнир выиграет коллектив Владимира Петковича, то зайдёт ставка с коэффициентом 6.50 (14%).

В полуфиналах 5 июня Португалия встретится со Швейцарией, а на следующий день Нидерланды померяются силами с Англией.

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