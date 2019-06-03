Эксперты назвали фаворитов Лиги наций УЕФА сезона-2018/19 перед полуфиналами
Согласно котировкам букмекеров, главнй претендент на победу в Лице наций — сборная Португалии, которая примет финальный этап соревнования. Если действующие чемпионы Европы сумеют завоевать трофей, то сыграет ставка за 2.76, что составляет примерно 32% вероятности.
На итоговую победу англичан можно поставить за 2.89 (30%), а на Нидерланды — за 3.68 (24%). Явным аутсайдером аналитики считают Швейцарию. Если турнир выиграет коллектив Владимира Петковича, то зайдёт ставка с коэффициентом 6.50 (14%).
В полуфиналах 5 июня Португалия встретится со Швейцарией, а на следующий день Нидерланды померяются силами с Англией.
Делаете ставки на спорт или хотите начать? Выбирайте букмекера в рейтинге букмекерских контор «Чемпионата».
- 3 июня 2019
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 2 июня 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
16:53
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:10
-
11:45
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
00:00
- 1 июня 2019
-
21:15
-
21:00
-
20:30
-
20:15
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
Партнерский контент