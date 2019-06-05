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Португалия – Швейцария: прогноз Евгения Ловчева на полуфинал Лиги наций

Португалия – Швейцария: прогноз Евгения Ловчева на полуфинал Лиги наций
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Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Португалия – Швейцария в рамках 1/2 финала Лиги наций сезона-2018/19. Встреча в португальском городе Порту начнётся в 21:45 мск 5 июня.

Ставка: победа Португалии в основное время за 1.65.

«Прогнозы на матч Лиги наций Португалия – Швейцария: Португалия победит, обе забьют и тотал больше 2,5.

У Португалии защита такая, что почти в каждом матче пропускает. Швейцария команда забивная, Португалия, естественно, тоже команда, которая не играет только в обороне. Думаю, что будет равная игра, но все-таки португальцы играют на своем поле, поэтому будут иметь преимущество. Тем не менее обе команды забьют», — сказал Ловчев.

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