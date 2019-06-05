ЦСКА — «Химки»: прогноз Владимира Гомельского на финал Единой лиги ВТБ

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на первый матч серии плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Химки».



Ставка: меньше 169 очков в матче за 1.87.



«Тренер Итудис подписал новый двухлетний контракт с ЦСКА. В его команде все здоровы, но ясности с тем, кто получит предложение по продлению контракта, а кто не получит, по-прежнему нет. Итудису придётся решать, кто те двое легионеров, которые не попадут в заявку на этот матч. Думаю, что ими станут Питерс и Хиггинс. Любой команде, играющей с «Химками», необходимо решать проблему Шведа, который в одиночку может решить исход встречи. В ЦСКА есть несколько специалистов по его опеке: Курбанов, Клайберн, Хиггинс и Хэккетт. Кому будет поручено это нелегкое задание с первых минут матча, решит Итудис. Второй проблемой может оказаться Тимма. Латвийский снайпер прекрасно себя проявил в матчах полуфинальной серии против УНИКСа. И получится, что опекать Тимму могут только Курбанов или Клайберн. Это может создать дефицит защищающихся игроков в ЦСКА. В атаке ЦСКА все последние матчи был очень низкий процент попаданий из-за дуги. Снайперов полным-полно, а попасть трёхочковый бросок с приличным процентом получается только у Курбанова.



Тренер Химок Римас Куртинайтис сумел восстановить командную игру химчан. Кроме того он уже решил основную задачу на сезон — «Химки» сохранили место в Евролиге. По составу на серию с ЦСКА возникает несколько вопросов, первый — как себя чувствует Тимма (у него была травма пальца на ноге)? Второй — насколько Куртинайтис доверяет Крокеру, который не оправдывает звания второго снайпера команды (или второй опции в нападении)? Третий — будет ли Куртинайтис использовать схемы нападения, когда на площадке одновременно находятся Томас и Микки (это позволит иметь преимущество над ЦСКА в борьбе за отскок)? Ответы узнаем завтра, после матча», — сказал Гомельский.