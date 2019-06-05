Бразилия — Катар: прогноз Константина Генича на товарищеский матч сборных

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Бразилия — Катар. Это товарищеская встреча сборных, она состоится в ночь на 6 июня мск на стадионе «Мане Гарринча» в Бразилиа.
Ставка: сухая победа Бразилии за 1.77
«Бразильцы готовятся к домашнему «Копа Америка». Тите в кратчайшие сроки пытается наиграть сочетания, которые будет применять в официальных играх. Соперник у Бразилии очень непростой — победитель Кубка Азии сборная Катара. Эта команда сейчас на подъёме, выглядит очень неплохо. К ней надо относиться с уважением, со всей серьезностью.
Думаю, бразильцы понимают, что приоритетная задача — правильно выстроить оборону, ну а впереди есть кому решать и забивать. Бразилия у себя в столице, на переполненном стадионе, постарается сыграть максимально прагматично и на результат. Бразилия неплохо играет в обороне, пропускала только в последних двух встречах с Панамой и Чехией. Думаю, для Тите будет важно, чтобы команда сыграла на ноль сзади.
У Катара потрясающая серия из победных матчей. Как я уже сказал, они чемпионы Азии. Но что-то противопоставить бразильцам им будет сложно. Здесь накатят ещё и адаптация, и акклиматизация. Это станет серьёзной проблемой. Мой прогноз — «сухая победа Бразилии с коэффициентом 1.77».
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