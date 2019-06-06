Нидерланды – Англия: прогноз Георгия Черданцева на матч 1/2 финала Лиги наций

Известный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на полуфинальный матч Лиги наций Нидерланды – Англия. Встреча пройдёт сегодня, 6 июня, в Гимарайнше.

Ставки: обе забьют за 1.78, Англия забьёт свой первый гол в первом тайме за 2.02.

«Вот тут с линией нельзя не согласиться: абсолютно непредсказуемая игра на три результата. Чуть больше шансов, считаю, у Англии. Команда в марте забила 10 мячей в двух стартовых матчах квалификации, причём вполне приличным командам Чехии и Черногории.

В Португалии проживает большая английская диаспора, многие ездят туда отдыхать, так что с точки зрения поддержки, думаю, преимущество будет у англичан. Несмотря на то что совершенно не в форме Кейн, у Англии есть кому забивать, да и голландцы даже в проигранном Германии матче забили два мяча».