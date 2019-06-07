Норвегия — Румыния: прогноз Нобеля Арустамяна на матч квалификации Евро-2020

Футбольный комментатор, спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч отбора к Евро-2020 Норвегия — Румыния.

Ставка: ничья за 3.25.

«Впереди отборочный матч чемпионата Европы 2020 года. Июньские матчи всегда непредсказуемы. Это игры уже по окончании сезона, и у большинства футболистов отпускные мысли, тем более был долгий и сложный сезон. Норвежцы и румыны, безусловно, претенденты на выход из группы, но сразу двум будет непросто. Тем не менее обе команды имеют достойные шансы пробиться на чемпионат Европы.



Что касается конкретного матча, опять-таки, учитывая все факторы, о которых я говорил, то встреча непредсказуема. Не думаю, что в этой игре есть фаворит. Понятно, что румыны находятся выше в турнирной таблице и могут ощущать себя более классной командой, но Норвегия в последнее время прогрессирует. Это заметно по многим матчам.



Думаю, что игра будет упорной. Можно сделать выбор в пользу тотала меньше, шанс здесь весьма приличный, потому что обе команды низовые, играют не в самый остроатакующий футбол. Но сделаю ставку на ничью. Мне кажется, что норвежцы сумеют упереться и добыть ничейный результат. Хотя если посмотреть на турнирную таблицу, то победа для Норвегии имеет приоритетное значение.



Мой прогноз — ничья в этой встрече, учитывая все факторы, о которых я говорил», — сказал Арустамян.