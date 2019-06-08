Бельгия — Казахстан: прогноз Михаила Поленова на матч отбора Евро-2020

Известный телекомментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч Бельгия — Казахстан в квалификации Евро-2020.
Ставка: индивидуальный тотал Бельгии в первом тайме больше 1,5 за 1.75
«Сборная Казахстана в первых матчах проявила себя очень по-разному. Игра против сборной Шотландии могла, наверное, создать впечатление, что вдруг казахи на что-то замахнутся. Но нет, это шотландцы были настолько плохи и абсолютно оказались не готовы ни к смене часовых поясов, ни к перелёту, ни к сопернику, ни к искусственному полю. Но это их проблемы.
Сборную Казахстана сборная России обыграла достаточно уверенно. Я думаю, что и бельгийцы сделают это довольно убедительно. Есть, правда, одно маленькое «но»: сборная Бельгии — это по большому счёту сборная английской Премьер-лиги. И сезон английские команды проводят очень насыщенно: он всегда изматывающий, изнурительный. Мы видели два английских финала в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и они не были выдающимися. Во многом из-за того, что команды уже очень устали и играли фактически с языком на плече.
Я думаю, что и на сборной это может сказываться. Всё-таки близко отпуск, а сейчас остались два последних матча для игроков до того, как они уйдут на заслуженный отдых. И мне кажется, что это может оказывать важную роль для нас с вами с точки зрения определения ставки.
Что касается игры сборных Бельгии и Казахстана, то я бы предложил вам задуматься над индивидуальным тоталом Бельгии в первом тайме больше 1,5. Во-первых, дома бельгийцы всегда играют достаточно агрессивно. Естественно, существует мотивация в виде борьбы за первое место, для этого надо выиграть. А соперник уровня Казахстана — хороший шанс решить всё как можно быстрее. Мы знаем, как зачастую большие команды, и сборные в том числе, делают ставку на агрессивное начало, как бы сминая соперника. И бельгийцы смогут это сделать, у них и состав подходящий.
Я думаю, будет кое-какая вариация на тему состава, но Казахстану это вряд-ли поможет. Поэтому мой вариант на этот матч: «Бельгия больше 1,5 в первом тайме с коэффициентом 1,75». А дальше уже хозяева спокойненько доведут матч до победы».
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