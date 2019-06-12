Аналитики назвали шансы Шараповой войти в топ-10 рейтинга WTA в 2019 году

Мария Шарапова анонсировала своё возвращение на корт. 32-летняя россиянка получила «уайлд-кард» на травяной турнир в испанской Мальорке, который пройдёт с 17 по 23 июня. Букмекеры оценили шансы Шараповой войти в топ-10 рейтинга WTA до конца 2019 года.



Поставить на то, что Мария сумеет набрать форму, выдаст серию хороших результатов и вернётся в топ-10 сильнейших, можно с коэффициентом 6.00. Это примерно 15% вероятности.



Шарапова не выходила на корт с февраля, залечивая травму плеча. Из-за этого она пропустила «Ролан Гаррос» и ряд других крупных турниров. Сейчас россиянка занимает в рейтинге WTA 86-е место, в её активе 710 очков. Топ-10 на сегодня замыкает представительница Беларуси Арина Соболенко, у которой 3565 баллов.