Аналитики назвали шансы Шараповой войти в топ-10 рейтинга WTA в 2019 году
Мария Шарапова анонсировала своё возвращение на корт. 32-летняя россиянка получила «уайлд-кард» на травяной турнир в испанской Мальорке, который пройдёт с 17 по 23 июня. Букмекеры оценили шансы Шараповой войти в топ-10 рейтинга WTA до конца 2019 года.
Поставить на то, что Мария сумеет набрать форму, выдаст серию хороших результатов и вернётся в топ-10 сильнейших, можно с коэффициентом 6.00. Это примерно 15% вероятности.
Шарапова не выходила на корт с февраля, залечивая травму плеча. Из-за этого она пропустила «Ролан Гаррос» и ряд других крупных турниров. Сейчас россиянка занимает в рейтинге WTA 86-е место, в её активе 710 очков. Топ-10 на сегодня замыкает представительница Беларуси Арина Соболенко, у которой 3565 баллов.
- 12 июня 2019
-
14:00
-
13:00
-
12:04
-
11:00
-
10:00
- 11 июня 2019
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:40
-
08:00
- 10 июня 2019
-
20:00
-
19:10
-
18:20
-
17:30
-
16:40
Партнерский контент