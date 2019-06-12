Эксперты оценили шансы «Реала» и «Манчестер Сити» в борьбе за Мбаппе

По мнению букмекеров, главный претендент на Килиана Мбаппе — мадридский «Реал». Если французский форвард перейдёт в стан «сливочных» до 1 сентября 2019 года, то сыграет ставка за 2.20, что соответствует 40% вероятности. Трансфер нападающего «ПСЖ» в «Манчестер Сити» оценивают коэффициентом 15.00 (5%).



Тем не менее аналитики склоняются к тому, что Мбаппе останется в своём нынешнем клубе. Если к осени Килиан всё ещё будет числиться в составе парижан, то сыграет ставка за 1.60 (вероятность 55%).



В прошедшем сезоне Мбаппе забил 33 гола и отдал 7 результативных передач в 29 матчах в Лиге 1.



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