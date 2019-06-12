Ван Эйтванк — Рыбакина: котировки на матч 2-го круга турнира в Хертогенбосе

Сегодня в матче 1/8 финала турнира WTA в голландском Хертогенбосе россиянка Елена Рыбакина сыграет с Элисон ван Эйтванк из Бельгии.



По оценке букмекеров, у бельгийки, которая посеяна на турнире под 9-м номером, больше шансов. Поставить на её победу можно за 1.65, что соответствует вероятности 57%. Поставить на Рыбакину можно за 2.25 (43%).



Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 22 гейма, можно за 1.90. Поставить на то, что девушки не доберутся до этой отметки, можно также с коэффициентом 1.80.



Наиболее вероятный исход игры, по оценке аналитиков, — победа ван Эйтванк в двух сетах (коэффициент 2.40).



В первом круге турнира ван Эйтванк обыграла Ван Яфан из Китая (7:6, 6:3), а Рыбакина победила Варвару Лепченко из США (6:1, 6:2).