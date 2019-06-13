Бразилия — Боливия: прогноз Игоря Гамулы на матч Кубка Америки-2019

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч открытия Кубка Америки-2019 между сборными Бразилии и Боливии. Встреча начнётся в 03:30 мск 15 июня.
Ставка: победа Бразилии в 2 мяча или больше за 1.65.
«Турнир еще не начался, но он уже принес разочарование, Неймар в товарищеской игре со слезами на глазах покинул поле, получив травму. Это результат неудачного сезона, в течение которого его преследовали неудачи. Вместо звезды «ПСЖ» вызвали Виллиана, наверняка бывший игрок «Анжи» еще не сказал своего последнего слова в сборной.
Наверняка после неудачного чемпионата мира бразильцы хотят себя реабилитировать и выиграть трофей. Все в их ногах, у них очень хорошая сборная с качественными футболистами, играющими в лучших европейских чемпионатах. Что касается Боливии, то явно они не будут фаворитами и не смогут ничего противопоставить бразильцам.
Игра однозначно будет интересной, думаю, что будет много забитых голов.Бразильцы редко уходят с поля без забитых мячей. Предлагаю задуматься над ставкой на победу Бразилии с форой (-2)”. Уверен, что пентакампеоны выиграют с разницей минимум в два гола», — сказал Гамула.
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