Бразилия — Боливия: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Кубка Америки-2019

Комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч Бразилия – Боливия в групповом раунде турнира Кубок Америки — 2019.



Ставка: победа Бразилии в обоих таймах за 1.90.



«В первом матче Бразилия играет против сборной Боливии. Здесь расклады совершенно ясны. Бразилия, конечно, является очевидным фаворитом не только в этом матче, но и одним из главных фаворитов турнира. В общем-то и на чемпионате мира Бразилия была одной из лучших мира — им просто не повезло немножечко и в матче со сборной Бельгии бразильцы не реализовали свои возможности.



Мне кажется, что отсутствие Неймара вряд ли как-то негативно скажется на игре сборной Бразилии, а может быть даже положительно повлияет. Просто Неймар — это человек, который не всегда играет на команду и далеко не всегда полезен команде. Так что, думаю, что и без него сборная Бразилии должна показать нам яркий и содержательный футбол.



А вот сборная команда Боливии — команда довольно невзрачная судя по всему в последнее время. Конечно, делать выводы по товарищеским матчам — неблагодарное занятие, но никаких других вариантов у нас сейчас нет. Потому что сборная Боливии в последнее время только товарищеские матчи и проводила, а на чемпионат мира, я напомню, она не приезжала. Но если говорить о контрольных встречах, то в последнее время Боливия даже не всегда забивает, хотя, как вы понимаете, играет она зачастую не стоп-командами.



Мне кажется, что в матче Бразилия — Боливия должна быть уверенная победа бразильцев и победа с запасом, возможно даже сухая, а может быть победа крупная. Ведь бразильцы — это эмоциональная команда. Понятно, что весь турнир еще впереди. Однако бразильцы — это не те ребята, которые будут играть на удержание при счете 1:0 или 2:0. Мне кажется, что разница в классе между этими сборными такова, что вполне можно ставить ставку на то, что Бразилия победит и в первом и во втором тайме. Моя ставка: победа Бразилии в обоих таймах», — сказал Кривохарченко.

