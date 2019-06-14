Бразилия — Боливия: котировки на матч открытия Кубка Америки-2019

15 июня в 03:30 мск начнётся матч открытия Кубка Америки-2019. На стадионе «Морумби» в Сан-Паулу сыграют сборные Бразилии и Боливии.



Поставить на победу бразильцев в основное время матча можно с коэффициентом 1.09. Это соответствует вероятности 89%. Шансы Боливии выиграть аналитики оценили коэффициентом 35.00 (3%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 12.50 (8%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 4 гола, можно с коэффициентом 2.15. На ТМ 3,5 гола можно сделать ставку за 1.77. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 3.30. За 1.40 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт основного времени матча — победа бразильцев со счётом 3:0 (коэффициент 5.50).



Помимо сборных Бразилии и Боливии в группе А также сыграют команды Венесуэлы и Перу.