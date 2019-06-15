Аргентина — Колумбия: прогноз Александра Шмурнова на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Александр Шмурнов сделал прогноз на матч Аргентина — Колумбия в групповом раунде турнира «Кубок Америки» — 2019.
Ставка: обе забьют за 2.00.
«В стартовом матче Кубка Америки Аргентина сыграет с Колумбией. Мне кажется, именно эта встреча между двумя столь сильными соперниками станет самой интересной игрой всего первого тура, а быть может, даже всего группового этапа.
На Кубке Америки не бывает совсем слабых сборных, но бывает целый спектр сильных. И если мы говорим о старте и фаворитизме Бразилии, то Аргентина тоже относится к числу команд, которые приехали выигрывать. Нынешнее аргентинское поколение пестрит яркими исполнителями в атаке, начиная с Лео Месси, ну а дальше даже не знаю, в каком порядке перечислять эту великолепную когорту.
Выбор всегда у Аргентины богатый, иногда даже чересчур богатый. Но с защитниками давно нет никакого ладу, надежный и уверенных в себе вратарей там тоже не сыщешь. Поэтому Аргентина хоть и отправится за победой и будет доминировать, но не пропустить не может. Тем более что Колумбия в форме, вернулся Фалькао и недавно забил хороший в товарищеском матче.
Моя ставка на матч Аргентина — Колумбия — обе забьют с коэффициентом 2. 1:1? Прекрасно, хотя предполагаю, что голов будет немного больше».
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