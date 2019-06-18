Боливия — Перу: прогноз Егора Титова на матч Кубка Америки — 2019

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Боливия — Перу во втором туре группового этапа Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в ночь на 19 июня мск на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.



Ставка: победа Перу с форой (-1,5) за 2.55.



«Очень понравились перуанцы в первом матче против венесуэльцев, но снова их сгубила плохая реализация моментов. Вроде и качественные футболисты в группе атаки собраны, но с голами дела обстоят очень плохо. Это подвело Перу и на чемпионате мира. Правда, на этот раз два гола забили, но оба отменили из-за вне игры. Фарфан один из этих мячей забил. Вроде и хладнокровия должно хватать, много опытных мастеров, но не идёт.



Боливия — аутсайдер южноамериканской зоны и этого турнира. Продержалась она тайм против Бразилии, но там хозяева турнира вообще никуда не спешили. Как только они взвинтили скорости, сразу разорвали боливийцев. Они, конечно, без своего любимого высокогорья ничего сделать не могут. Классом они уступают всем, даже Катару, который, между прочим, провёл очень приличный матч.



Предполагаю, что Перу наконец-то прорвёт. Здесь терять очки просто нельзя. В противном случае команда заранее вылетит из турнира. Думаю, перуанцы соберутся и начнут забивать. Ставлю на их победу с форой (-1,5) мяча», — сказал Титов.