Аргентина — Парагвай: прогноз Юрия Розанова на матч Кубка Америки—2019
Комментатор Юрий Розанов сделал прогноз на матч Аргентина — Парагвай в групповом раунде турнира «Кубок Америки»—2019.
Ставки: индивидуальный тотул Аргентины больше 1,5 гола за 1.71, победа Аргентины с форой "-1" за 1.89.
«Как бы плохо ни выглядела Аргентина в матче с Колумбией, по мне, она остаётся фаворитом. С давлением, угловыми. И, скорее всего, голами. Думаю, что как минимум парой. Не то чтобы я был уверен в победе фаворита в два и больше мячей. Но если Аргентина начинает забивать — то начинает. А проход форы "-1" возможен при любой игре. Бояться расхода не стоит».
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