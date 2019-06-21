Эквадор – Чили: прогноз Александра Вишневского на матч Кубка Америки—2019

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Эквадор – Чили, который состоится в рамках 2-го тура группового этапа Кубка Америки—2019.



Ставки: сборная Чили не проиграет при тотале меньше 3,5 мячей за 1.60, победа Чили в 1 мяч или ничья за 1.81.



«Сборная Чили давно достигла своего пика развития и теперь идёт на спад без должного обновления состава. Слишком много ветеранов, слишком многие из них слишком деградировали. Разве что вечный Эдуардо Варгас, лучший бомбардир последнего и предпоследнего розыгрышей Кубка Америки, не теряет сил и снова расположился в лидерах гонки бомбардиров, преподав уроки мастерства японским юношам. Счёт 4:0 в матче Чили против до неприличия экспериментального состава сборной Японии не должен вводить в заблуждение – в первые 40 минут японцы выглядели не хуже действующих чемпионов Латинской Америки, которые довели счёт до крупного лишь на 80-х минутах, когда японцы попробовали сыграть ва-банк.



Вместе с тем сборная Эквадора тоже сейчас находится далеко не в лучшем состоянии. В шести последних матчах отборочного этапа к чемпионату мира и в четырёх последних товарищеских матчах эквадорцы ни разу не побеждали, а Кубок Америки они начали с поражения 0:4 от Уругвая. При этом они потратили в этой игре много сил, поскольку уже с 25-й минуты играли вдесятером. Пожалуй, это тот случай, когда не веришь в обе команды и хочется поставить против обоих соперников сразу.



Выиграет ли сборная Чили этот матч или потеряет очки – шансы на это примерно равные, согласно букмекерской линии. И такая оценка шансов мне кажется абсолютно справедливой. Я поставлю на то, что в матче будет зафиксирован любой из двух наиболее вероятных исходов – либо ничья, либо победа чилийцев с разницей в один мяч. Кроме того, вполне можно поставить на то, что сборная Чили не проиграет при тотале меньше 3,5 мяча. Едва ли голевые феерии первого тура продолжатся. В четырёх последних очных матчах между этими сборными ни разу не было забито более трёх мячей».