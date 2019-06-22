Перу — Бразилия: прогноз Егора Титова на матч Кубка Америки — 2019

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Перу — Бразилия в третьем туре группового этапа Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в субботу, 22 июня, на стадионе «Коринтианс» в Сан-Паулу.



Ставка: Бразилия победит в обоих таймах за 3.10



«Бразильцы выдали невзрачный матч с Венесуэлой. Наверное, никто не мог предположить, что они потеряют очки в той встрече. Но, видимо, и не настроились, и не сумели перестроиться в ходе встречи. Попытались они прибавить во втором тайме, как часто это делают, но венесуэльцы оборонялись очень самоотверженно и не позволили забить в свои ворота по правилам. Эта ничья — большое достижение венесуэльцев. Но на Бразилию сразу полилась критика. Она играет под серьёзным давлением.



Думаю, должен был матч с Венесуэлой чему-то научить бразильцев: нужно ко всем относиться с уважением, на всех настраиваться. В матче с Перу бразильцы должны показать, что они всё ещё фавориты турнира. Пора им начинать игра с самого начала, без долгой раскачки. За тайм не всегда получается переиграть соперника.



Предполагаю, что Бразилия в этом матче победит в обоих таймах. Для Перу важно контролировать мяч, эта сборная не выдерживает серьёзного давления на свои ворота. А с Бразилией это сложно, она будет держать мяч. В отборе на чемпионат мира Бразилия дважды довольно легко обыграла Перу. И здесь должно быть то же самое».