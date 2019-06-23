Колумбия — Парагвай: прогноз Егора Титова на матч Кубка Америки — 2019

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Колумбия — Парагвай в третьем туре группового этапа Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в воскресенье, 23 июня, на стадионе «Фонте Нова» в Салвадоре.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 мяча за 2.35



«Этот матч интересен только сборной Парагвая, которой нужны очки, чтобы оформить выход в плей-офф. В идеале, конечно, необходима победа, но при определенных раскладах может хватить и ничьей, чтобы занять третье место или даже второе. Колумбия может играть в свое удовольствие. Но у нее обширная скамейка. Даже если будет ротация, это не сильно скажется на качестве игры.



Парагвай на этом турнире показывает себя командой веселой. Уже видно отличие от Парагвая прошлых лет, который сидел в обороне и не высовывался. Сейчас все иначе. Это ощущается. В обоих матчах он забивал и пропускал. Думаю, этот матч исключением не станет. Парагвай будет играть на победу, но наверняка пропустит. При этом у колумбийцев оборона должна поменяться, сыгранности станет меньше.



Жду голов от этой игры. Поэтому выберу обе забьют и тотал больше 2,5 мяча».