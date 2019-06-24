Чили — Уругвай: прогноз Игоря Кытманова на матч Кубка Америки—2019

Спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч Чили — Уругвай в рамках группового раунда Кубка Америки — 2019.



Ставка: победа Уругвая в 1 мяч или больше за 3.20.



«Очень интересная игра, на предпоследнем Кубке Америки, домашнем для чилийцев, они выиграли со счётом 1:0, а в отборочном цикле на ЧМ-2018 команды обменялись домашними победами, причём победами убедительными.



Довольно непростая встреча для прогноза, но я напомню, что чилийцы уже вышли из группы, а Уругвай, скорее всего, тоже выйдет – неважно, с какого места. Попадут они на вторую или третью команду группы Б. На момент прогноза мы не знаем, что это будут за команды, так что абстрагируемся от каких-то турнирных задач, хотя понятно, что Уругваю победа нужнее в этом матче.



Команда Оскара Табареса выглядит на Кубке Америки более целостно, на мой взгляд, несмотря на то что Уругвай сыграл вничью с Японией. Япония, как оказалось, несмотря на второй состав, очень крепкая сборная на этом турнире, плюс огромное количество моментов, которые Уругвай не реализовал. Я думаю, что в матче с Чили, а оборона чилийцев оставляет желать лучшего, Уругвай свои шансы поймает.



Не стал я копошиться в необычных вариантах и коэффициентах, потому что сразу бросилась в глаза фора Уругвая (-1) с хорошим коэффициентом. Я предлагаю эту ставку на игру Чили – Уругвай», — сказал Кытманов.