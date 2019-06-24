Чили — Уругвай: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Кубка Америки—2019

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч Чили — Уругвай в рамках Кубка Америки—2019. Турнир проходит в Бразилии. Встреча в группе С состоится завтра, 25 июня, и начнётся в 02:00 мск.
Ставка: ничья и обе забьют за 3.90.
«Эти две команды произвели впечатление, особенно Уругвай. Хотя, конечно, не всё стабильно. Но в целом, думаю, будет интересный матч. Обе команды уже вышли в плей-офф. Хотя понятно, что есть некоторые трудности. Но я думаю, что они пройдут дальше.
Что касается прогноза, то я думаю, что в этом матче будет ничейный результат. Сама же ничья будет результативная», — сказал Арустамян.
После двух туров сборная Чили лидирует в группе, набрав 6 очков. Уругвай идёт на втором месте, в активе команды Оскара Табареса 4 очка.
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