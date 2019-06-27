«Краснодар» – ЦСКА: котировки на матч турнира в Австрии

Сегодня в Австрии в 19:00 начнётся товарищеская встреча в рамках Кубка Париматч Премьер – 2019 «Краснодар» – ЦСКА. Букмекеры назвали фаворита матча.



Поставить на победу москвичей можно за 2.40, что соответствует вероятности 40%. Шансы краснодарцев победить эксперты оценили коэффициентом 2.80 (34%). На ничью предлагается коэффициент 3.60 (26%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.73. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 2.10. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.57. За 2.25 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт основного времени матча — ничья 1:1 (коэффициент 7.00).



В первом матче турнира 26 июня «Ростов» со счётом 2:0 победил «Спартак».