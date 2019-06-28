Колумбия — Чили: эксперты назвали фаворита матча 1/4 финала Кубка Америки

29 июня в 02:00 мск начнётся четвертьфинальный матч Кубка Америки — 2019 между сборными Колумбии и Чили. Аналитики оценили шансы команд.



Поставить на победу Колумбии в основное время матча можно за 2.20. Это примерно 42% вероятности. Шансы Чили эксперты оценили коэффициентом 3.60 (26%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.10 (31%).



Сделать ставку на проход Колумбии в полуфинал можно за 1.60 (59%). Поставить на чилийцев можно за 2.35 (41%).



Вероятность того, что команды забьют как минимум 3 мяча в матче, можно за 2.45. Поставить на ТМ 2,5 мяча можно с коэффициентом 1.55. Сделать ставку на то, что обе команды смогут забить, можно за 2.05. Поставить на то, что такого не случится, можно за 1.68.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный счёт матча, — ничья 1:1 (коэффициент 6.00).



В полуфинале победитель встречи сыграет со сборной Бразилии.