Колумбия – Чили: прогноз Жорди Гратакоса на матч Кубка Америки—2019

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Америки Колумбия – Чили. Встреча пройдёт в ночь с 28 на 29 июня в Сан-Паулу.



Ставка: проход Колумбии в полуфинал за 1.55.



«Чилийцы заняли второе место в своей группе, уступив только Уругваю (0:1), причём вопрос с выходом из группы был решён досрочно, до этой игры. Чилийцы даже позволили отдохнуть своему лидеру Видалю, у которого была жёлтая карточка, чтобы он не схватил дисквалификацию на четвертьфинал. В итоге Видаль сейчас отдохнувший и полон сил.



Вообще, все лидеры – Видаль, Алексис Санчес и Варгас – находятся в отличной форме и могут доставить проблем любому сопернику. Чили – это очень неудобный соперник для любой команды: у неё крепкая оборона, отлаженная игра на контратаках.



Но Колумбия для меня сильнее. Эта команда очень впечатлила на групповом этапе. Прежде всего впечатляют даже не 9 набранных очков из 9 возможных, а 0 пропущенных голов. На таком турнире это дорогого стоит. Если хочешь победить на Кубке Америки, нужна уверенная игра в обороне, и у Колумбии она есть.



Вообще, тренер Карлуш Кейруш проделал отличную работу. Этот сильный специалист смог не только настроить игру команды, но и создать хорошую атмосферу. Мой прогноз – победа Колумбии. Уверен, что эта команда забьёт хотя бы однажды во втором тайме», — сказал Гратакос.