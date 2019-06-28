Венесуэла — Аргентина: ставка Ильи Казакова с коэффициентом 12.50

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Америки—2019 Венесуэла — Аргентина.
Ставка: победа Аргентины со счётом 3:1 за 12.50.
«На Кубке Америки пора решающих матчей. Сегодня мы попытаемся спрогнозировать, чем может закончиться противостояние Аргентины и Венесуэлы в четвертьфинале.
Вы знаете, очень легко ставить против Аргентины на этом турнире, потому что команда Лионеля Месси даёт для этого все основания. Но в матче с Венесуэлой я бы советовал оттолкнуться от обратного и попробовать поставить не просто на победу, а на яркую победу аргентинцев.
Мой прогноз – 3:1 в пользу аргентинцев, т. е. обе команды забьют, Аргентина выиграет, Аргентина выиграет каждый из таймов. На гол Месси, разумеется, тоже не забудьте поставить. Мне почему-то кажется, что хорошие шансы у такого предсказания сбыться», — сказал Казаков.
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