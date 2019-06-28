Колумбия — Чили: прогноз Владислава Радимова на матч 1/4 финала Кубка Америки

Экс-футболист, действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Колумбия — Чили в четвертьфинале Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в ночь на 29 июня мск на стадионе «Арена Коринтианс» в Сан-Паулу.



Ставка: проход Чили в полуфинал за 2.41.



«Букмекеры считают Колумбию фаворитом в этом матче, но я бы рискнул и поставил на сборную Чили. Попробую объяснить, почему. Вот прошедший матч Колумбии с аргентинцами, и мне кажется, что это будет такой же матч. То есть чилийцы будут владеть преимуществом, это играющая команда, а колумбийцы будут строго перекрывать все линии и уповать на контратаки, как в матче против аргентинцев. Но мне кажется, что в таких матчах как раз уверенность в своих силах, игра первым номером должны сказываться.



Понятно, что матч будет упорным, и результат может быть в пользу как одной, так и другой команды, но у сборной Чили в составе есть игроки, которые уже выигрывали этот турнир, а психология победителя в таких турнирах очень важна. Чилийцы знают, как выигрывать, поэтому в данной ситуации они смотрятся предпочтительнее, чем колумбийцы. Колумбия пока что не пропустила ни одного гола, но если так посмотреть, то в матче с Аргентиной виновата была сама Аргентина – Месси не забил в пустые ворота. Парагвай – не самая атакующая команда, да и Катар – не та команда, которая может что-то показать в нападении, поэтому можно сказать, что колумбийцы во второй раз столкнутся с атакующей командой.



Ну и наверное, «пора» бы уже и пропустить, хотя, конечно же, колумбийцы четко действуют в обороне, но я понимаю и вижу, как Чили может забить гол. Если чилийцы забьют первыми, то колумбийцам играть первым номером будет гораздо сложнее. Вспомним матч колумбийцев с Катаром: они выиграли со счетом 1:0, им тяжело дается позиционная атака. В этом плане им придется обороняться против чилийцев, а чилийцы способны вскрыть оборону Колумбии. Понятно, что в этой игре может произойти что угодно, но опять же рано или поздно вскрыть их оборону должны, потому что она не выглядит настолько неуязвимой, поэтому я поставлю на проход Чили», — сказал Радимов.