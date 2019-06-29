Камерун — Гана: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка африканских наций — 2019

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч второго тура Кубка африканских наций 2019 года Камерун — Гана.



Ставки: победа Камеруна с разницей в один мяч за 4.00, точный счет 2:1 в пользу Камеруна за 9.60, тотал больше 2,5 мяча за 2.65.



«Еще недавно этот матч был бы очень тяжелым для прогноза, но сегодняшняя игра не чета той, которая была лет десять назад. Поэтому тут все просто: по моему мнению, будет победа Камеруна с разницей в один мяч, счет 2:1. Даже попробовал бы поставить на то, что камерунцы будут вести со счетом 2:0 и затем Гана отыграет один мяч. Ну и также поставил бы на то, что будет верховая игра. Жду голов от обеих команд. Вот таково моё мнение».