Эксперты назвали шансы Федерера и Шараповой выиграть Уимблдон

Сегодня в Великобритании стартует основной турнир 3-го по счёту турнира «Большого шлема» в сезоне-2019 — Уимблдона. Букмекеры назвали главных фаворитов одиночных разрядов.
В мужской части соревнований букмекеры выше всего оценили шансы Новака Джоковича. Поставить на победу серба можно за 2.45, что соответствует вероятности 31%. Джокович может выиграть Уимблдон в 5-й раз в своей карьере.
Шансы Роджера Федерера эксперты оценили коэффициентом 3.80 (22%). 37-летний швейцарец побеждал на травяных кортах Уимблдона уже 10 раз и идёт за своим 11-м титулом.
Сделать ставку на Рафаэля Надаля, побеждавшего в Англии 2 раза, можно за 7.00 (10%). Шансы Стефаноса Циципаса из Греции аналитики оценили коэффициентом 15.00. На Александра Зверева из Германии можно сделать ставку за 25.00, а на Доминика Тима из Австрии — за 30.00.
Шансы россиян, по мнению экспертов, невысоки. На Даниила Медведева можно сделать ставку за 55.00 (1%), а на Карена Хачанова — за 80.00 (0.7%).
В женской части соревнований больше всего шансов, по оценке букмекеров, у Эшли Барти из Австралии. Поставить на её победу можно за 5.50 (16%). Вероятность успеха Серены Уильямс эксперты оценили коэффициентом 6.5 (14%), а на Каролину Плишкову можно сделать ставку за 8.00 (10%).
Шансы Марии Шараповой, вернувшейся в тур после травмы плеча, аналитики оценили коэффициентом 85.00 (1%).
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