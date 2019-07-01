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Медведев — Лоренци: эксперты назвали фаворита матча 1-го круга Уимблдона

Медведев — Лоренци: эксперты назвали фаворита матча 1-го круга Уимблдона
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Сегодня, 1 июля, в матче 1-го круга Уимблдона россиянин Даниил Медведев, посеянный на турнире под 11-м номером, сыграет с представителем Италии Паоло Лоренци. Начало встречи запланировано на 17:00 мск. Букмекеры назвали фаворита поединка.

Поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.02, что соответствует 93% вероятности. Шансы Лоренци выиграть эксперты оценили коэффициентом 13.80 (7%).

Вероятность того, что в матче будет как минимум 29 геймов, букмекеры оценили коэффициентом 1.95. Поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки, можно за 1.85.

По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход матча — победа Медведева в трёх сетах (коэффициент 1.25).

Победитель матча во 2-м круге сыграет с сильнейшим в противостоянии испанца Пабло Каррено-Бусты и Алексея Попырина из Австралии.

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