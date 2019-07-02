Шарапова — Пармантье: котировки на матч 1-го круга Уимблдона

Сегодня в матче 1-го круга Уимблдона россиянка Мария Шарапова сыграет с представительницей Франции Полин Пармантье. Начало встречи запланировано на 16:15 мск. Букмекеры назвали фаворита поединка.
Поставить на победу Шараповой можно с коэффициентом 1,17, что соответствует 81% вероятности. Шансы Пармантье эксперты оценили коэффициентом 5.10 (19%).
Вероятность того, что в матче будет как минимум 20 геймов, букмекеры оценили коэффициентом 1,85. Поставить на то, что теннисистки не доберутся до этой отметки, можно за 1.95.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход матча, — победа Шараповой в двух сетах (коэффициент 1,45).
Победитель матча во 2-м круге сыграет с сильнейшей в противостоянии 30-й сеяной испанки Карлы Суарес-Наварро и Саманты Стосур из Австралии.
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