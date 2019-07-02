Эксперты назвали шансы Кори Гауфф выиграть Уимблдон до 2023 года

Вчера, 1 июля, 15-летняя американка Кори Гауфф в первом круге Уимблдона обыграла 39-летнюю соотечественницу Винус Уильямс (6:4, 6:4) и стала самой молодой теннисисткой в истории, вышедшей во второй круг британского турнира «Большого шлема». Букмекеры уже принимают ставки на то, покорится ли Гауфф Уимблдон в будущем.



Поставить на то, что Гауфф выиграет Уимблдон до 2023 года, можно с коэффициентом 11.00, что соответствует вероятности 9%.



Кроме того, своей победой американка побила рекорд Анны Курниковой, который держался с 1996 года. Тогда россиянка дошла до 4-го круга US Open.



Сейчас 15-летняя американка занимает 313-е место в рейтинге WTA. Во 2-м круге Уимблдона-2019 Гауфф сыграет с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.