Чили — Перу: эксперты назвали фаворита матча 1/2 финала Кубка Америки

Завтра, 4 июля, в 03:30 мск начнётся полуфинальный матч Кубка Америки—2019 между сборными Чили и Перу. Аналитики оценили шансы команд.



Поставить на победу Чили в основное время матча можно за 1.95. Это примерно 51% вероятности. Шансы Перу эксперты оценили коэффициентом 4.80 (21%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.30 (28%).



Сделать ставку на проход Чили в финал можно за 1.42 (66%). Поставить на перуанцев можно за 2.85 (34%).



Вероятность того, что команды забьют как минимум 3 мяча в матче, можно за 2.60. Поставить на ТМ 2,5 мяча можно с коэффициентом 1.50. Сделать ставку на то, что обе команды смогут забить, можно за 2.25. Поставить на то, что такого не случится, можно за 1.58.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход матча — победа Чили со счётом 1:0 (коэффициент 5.50).



В финале победитель этой встречи сыграет со сборной Бразилии.