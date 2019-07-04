Эксперты назвали шансы команд перед финалом Кубка Америки—2019
На Кубке Америки—2019 определилась пара финалистов. Компанию сборной Бразилии, победившей в своём полуфинале Аргентину (2:0), в решающем матче сенсационно составит сборная Перу. В полуфинале перуанцы разгромили сборную Чили со счётом 3:0. Букмекеры назвали фаворита финального матча.
Поставить на то, что в финале не произойдёт сенсации и бразильцы завоюют трофей у себя на родине, можно с коэффициентом 1.13. Это соответствует вероятности 84%.
Шансы перуанцев аналитики оценили коэффициентом 5.90. Это примерно 16% вероятности.
Кубок Америки проходит в 46-й раз. Решающий матч турнира пройдёт 7 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Днем ранее в Сан-Паулу сборные Аргентины и Чили разыграют третье место.
- 4 июля 2019
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