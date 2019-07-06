Нигерия — Камерун: прогноз Жорди Гратакоса на матч 1/8 финала Кубка Африки

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Африки — 2019 Нигерия — Камерун. Встреча пройдёт в субботу, 6 июля, в Александрии.



Ставка: итоговая победа Камеруна за 2.00, 1:0 в пользу Камеруна за 6.40



«Два гранда африканского футбола встречаются уже в 1/8 финала. Обе команды могли добиться большего в своих группах: Нигерия сенсационно уступила Мадагаскару, а Камерун дважды не смог забить более слабым командам, сыграв две нулевые ничьи. На мой взгляд, тут сыграли роль тяжёлые условия: адская жара, при которой очень трудно играть.



Я считаю, что Камерун немного сильнее Нигерии. Во-первых, Камерун пока не пропустил голов и забить этой команде непросто — очень крепкая оборона во главе с сильным вратарём «Аякса» Онаной. Во-вторых, верю в тренера Кларенса Зеедорфа, у которого есть опыт больших побед в качестве игрока, и он должен передать его команде. Да и в целом состав Камеруна выглядит немного сильнее.



Мой прогноз — победа Камеруна. Рискну поставить на точный счёт 1:0. Вряд ли мы увидим много голов».