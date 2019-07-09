Риске — С.Уильямс: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/4 финала Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Элисон Риске — Серена Уильямс в 1/4 финала Уимблдона, проходящего в Лондоне.
Ставка: победа Уильямс в двух сетах за 1.75.
«Серена Уильямс постепенно набрала обороты, теперь ее будет очень сложно остановить. В четвертом круге она не дала никаких шансов Карле Суарес-Наварро, всего 4 гейма проиграла. Думаю, матч с Элисон Риске будет посложнее, но не критично.
Риске, конечно, большая молодец. Сумела она остановить длинную победную серию первой ракетки мира Эшли Барти. Просто великолепно отыграла второй и третий сеты. Я говорила, что она специалист по игре на траве. И в этом еще раз можно было убедиться.
Но мне кажется, что с Сереной у Риске ничего не получится. Слишком большая разница в мощи. С Барти это не бросалось в глаза. А здесь все будет видно. Серена почувствовала ритм, начала увереннее играть, появилась стабильность. Поборется Риске, но все равно, думаю, уступит в двух сетах. Терять, конечно, нечего Риске, но только за счет желания Уильямс не обыграть», — сказала Чакветадзе.
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