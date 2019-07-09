Стрыцова — Конта: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/4 финала Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Барбора Стрыцова — Йоханна Конта в 1/4 финала Уимблдона, проходящего в Лондоне.



Ставка: минимум 21 гейм в матче за 1.78.



«Самый сложный матч для прогнозирования из всех четвертьфиналов, лично для меня. Барбора Стрыцова в 1/8 финала продемонстрировала характер, волю, отыгравшись со счёта 4:6, 2:5, 9 геймов подряд она выиграла у Элизе Мертенс. Это что-то невероятное.



Но и Йоханна Конта сыграла здорово, выбила из борьбы Петру Квитову, несмотря на неудачу в первом сете.



Стрыцова — очень необычный игрок, хитрый, но будут ли работать её приемы в матче с Контой, мне сложно сказать. Британка более плотно бьёт по мячу, но я не сказала бы, что у неё какие-то сумасшедшие скорости. Стрыцова на резаные порой переходит, к сетке ходит. Для многих это является проблемой. Переложить это всё на матч с Контой сложно.



Я думаю, что Стрыцова будет цепляться за каждый мяч, розыгрыш. Она вышла в четвертьфинал, редкое для неё событие, поэтому будет бороться до конца. А мы видели, каким характером она обладает. Поэтому предположу, что в матче будет сыграно больше 20,5 гейма», — сказала Чакветадзе.