Свитолина — Халеп: прогноз Анны Чакветадзе на полуфинал Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Элина Свитолина — Симона Халеп в 1/2 финала Уимблдона, проходящего в Лондоне.



Ставка: минимум 21 гейм в матче за 1.75.



«Впервые в карьере Элина Свитолина сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема». После того самого матча с Гаспарян, в котором Маргарита снялась, дела у Свитолиной пошли в гору. Но соперница по полуфиналу очень серьёзная, и украинка здесь не фаворит.



Симона Халеп никогда не играла в финале Уимблдона, сейчас такой шанс появился, он вполне реальный. Надо только сыграть в свою силу. На этом турнире она очень здорово играет. Был сложный матч с Чжан Шуай, особенно первый сет. 1:4 и 15:40 уступала Халеп, но сумела собраться. Китаянка первый сет на высочайшем уровне проводила, мощно пробивала, атаковала, но немного ей не хватило. Свитолина такую скорость давать не будет, она сама больше держит мяч, контратакует. Халеп придётся больше самой забивать, на чужой скорости будет сложно сыграть.



Счёт личных встреч — 4-4. И я здесь не готова отдать кому-то превосходство. На мой взгляд, всё очень ровненько. Будут качели, поочерёдно девушки будут владеть инициативой. Я бы рискнула поставить на больше 20,5 гейма. Быстро всё здесь не закончится», — сказала Чакветадзе.