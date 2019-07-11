Кот-д’Ивуар — Алжир: прогноз Жорди Гратакоса на игру 1/4 финала Кубка Африки

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка африканских наций—2019 Кот-д’Ивуар — Алжир.



Ставка: победа Алжира за 2.15.



«Игра Кот-д’Ивуар — Алжир очень интересная, потому что обе команды хорошо выступают на Кубке Африке.



На данный момент Алжир сильнее своего соперника, потому что выиграл все свои игры и, что очень важно, не пропустил ни одного гола. Очень хорошая защита, но и в нападении играют очень сильные игроки – Марез, Фегули. Кроме них очень много игроков играют в Англии и Франции.



Для меня пока это лучшая команда на этом турнире, но ей предстоит играть с Кот-д’Ивуаром, который тоже хорошо играет. В последней игре команда обыграли Мали 1:0 – довольно сильную команду. За Кот-д’Ивуар выступает талантливый игрок Николя Пепе, да и большинство игроков стартового состава играют в Европе.



Я думаю, что это будет не самая динамичная и открытая игра, потому что очень важен каждый момент, каждая деталь, самое главное — не пропустить. Тот факт, что Алжир ещё не пропускал на этом турнире, делает команду небольшим фаворитом этого матча.



Мой прогноз – будет немного моментов в этой игре, важна концентрация. Думаю, что Алжир выиграет, забьют во втором тайме и команды забьют менее трёх голов в этой игре», — сказал Гратакос.