Мадагаскар — Тунис: прогноз Алексея Андронова на 1/4 финала Кубка Африки

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч Мадагаскар — Тунис в 1/4 финала Кубка африканских наций.



Ставка: победа Туниса за 1.80.



«Достаточно интересный, по-хорошему непредсказуемый турнир. Есть сборные-открытия – к ним, конечно, относится сборная Мадагаскара, от которой не ожидали такой прыти. Несколько результатов, тянущих на сенсации, было в исполнении этой команды, которой предстоит сыграть со сборной Туниса. Это очень крепкая сборная, серьёзная. Она регулярно участвует в поздних стадиях крупных турниров, команда, которая знает себе цену, а главное, мне кажется, что она уже сейчас знает цену Мадагаскару. Никаких недооценок здесь быть не может.



Команды играли друг с другом всего два раза, оба раза выиграл Тунис. Я думаю, что и сейчас Тунис будет фаворитом матча. Для сборной Мадагаскара пора подвигов уже прошла. Тот опыт, который имеют тунисские футболисты, выступающие в Европе, должен сказаться.



Мой вариант – ставка на чистую победу Туниса, коэффициент 1.80. Неплохо Мадагаскар разогнал этот коэффициент и помогает нам на нём играть», — сказал Андронов.