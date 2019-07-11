Мадагаскар — Тунис: прогноз Алексея Андронова на 1/4 финала Кубка Африки

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч Мадагаскар — Тунис в 1/4 финала Кубка африканских наций.
Ставка: победа Туниса за 1.80.
«Достаточно интересный, по-хорошему непредсказуемый турнир. Есть сборные-открытия – к ним, конечно, относится сборная Мадагаскара, от которой не ожидали такой прыти. Несколько результатов, тянущих на сенсации, было в исполнении этой команды, которой предстоит сыграть со сборной Туниса. Это очень крепкая сборная, серьёзная. Она регулярно участвует в поздних стадиях крупных турниров, команда, которая знает себе цену, а главное, мне кажется, что она уже сейчас знает цену Мадагаскару. Никаких недооценок здесь быть не может.
Команды играли друг с другом всего два раза, оба раза выиграл Тунис. Я думаю, что и сейчас Тунис будет фаворитом матча. Для сборной Мадагаскара пора подвигов уже прошла. Тот опыт, который имеют тунисские футболисты, выступающие в Европе, должен сказаться.
Мой вариант – ставка на чистую победу Туниса, коэффициент 1.80. Неплохо Мадагаскар разогнал этот коэффициент и помогает нам на нём играть», — сказал Андронов.
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