Надаль — Федерер: прогноз Анны Чакветадзе на полуфинал Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Рафаэль Надаль — Роджер Федерер в 1/2 финала Уимблдона, проходящего в Лондоне.



Ставка: победа Надаля за 1.67.



«Два великих теннисиста сразятся между собой в полуфинале на Уимблдоне – Рафаэль Надаль сыграет с Роджером Федерером. Вроде бы покрытие удобное для Роджера – он прекрасно знает, как вести себя на траве, с лёта играет, к сетке выходит. Но у Рафы есть великолепное передвижение по корту, он может этим ответить. На этом турнире Рафаэль Надаль, откровенно говоря, выглядит увереннее, чем маэстро Роджер Федерер.



Счёт угадать будет очень сложно – здесь нужно выбирать победителя. Ох, как непросто дается этот выбор! Но всё-таки давайте проанализируем спокойно и без эмоций матчи Надаля и Федерера. Швейцарец мучился с Нисикори, у него были проблемы в третьем круге, тогда как Рафа выглядел гораздо лучше. Поэтому я в этом матче выбираю испанца», — сказала Чакветадзе.