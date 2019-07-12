«Арсенал» — «Динамо»: прогноз Михаила Поленова на матч 1-го тура РПЛ

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 1-го тура сезона-2019/20 РПЛ «Арсенал» Тула — «Динамо». Встреча начнётся в 20:00 мск 12 июля.



Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 1.86.



«Наконец-то возвращается российская Премьер-лига. Летнее межсезонье недолгое, довольно напряженное, очень важное, но при этом нужно иметь в виду, что оно еще не закончилось и вместе с дозаявочной кампанией будут меняться и команды. Рассуждая о матчах первого тура, буду призывать к осторожности в суждениях.



В первом туре обратимся к игре между тульским «Арсеналом» и «Динамо». «Арсенал» в прошлом сезоне снял много серьезных скальпов, но сейчас команда на пороге странного времени: с одной стороны, впереди еврокубки, с другой — вся сила прошлого сезона переместилась в другие команды. Каким будет «Арсенал” в этом году? Большая загадка.



Прежде всего это атакующая группа. Команду покинуло трио Бакаев — Мирзов — Джорджевич. Туляки сильны системой: «Арсенал» умеет защищаться и организованно выходить в контратаку, но сейчас нет прошлогодних лидеров. И каким будет «Арсенал» в привычном нам виде, пока не понимаем.



«Динамо» прошло межсезонье без слишком серьезных проблем. И это плюс. Обычно, если есть новости из стана динамовцев, то они со знаком минус. Поэтому отсутствие новостей — хорошая новость. Приобретение Шейдаева — важный момент и вариативность в атаке, но это не является обстоятельством, которое все меняет.



В матче между этими командами оттолкнусь от осторожности. Мы не знаем, каким будет “Арсенал», но можем предсказать, каким увидим «Динамо». Команда Дмитрия Хохлова сыграет надежно в обороне, продуктивно — в атаке. Предлагаю задуматься над ставкой победа «Динамо» с форой 0 с коэффициентом 1,86».