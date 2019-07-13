«Ростов» — «Оренбург»: прогноз Дениса Казанского на матч 1-го тура РПЛ

Комментатор Денис Казанский записал прогноз на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Ростов» — «Оренбург». Встреча начнется 13 июля в 21:30 мск.

Ставка: победа «Ростова» с форой "-1" за 2.20.

«В прошлом сезоне «Оренбург» дважды выиграл у «Ростова». Думаю, в этом сезоне ситуация не повторится, потому что по классу это две разные команды прямо сейчас. «Оренбург» в межсезонье потерял нескольких ведущих игроков. «Ростов» же перестраивается. Надеемся увидеть в исполнении команды Карпина красивый и атакующий футбол. Мы это совсем недавно видели на Кубке Париматч Премьер. Думаю, увидим и в РПЛ. Мне представляется, что в матче первого тура «Ростов» победит, не испытав серьезных проблем. Моя ставка — «Ф1 (-1)».